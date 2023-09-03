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Поступово холоднішає: прогноз погоди у Харкові на робочий тиждень.

Суспільство 21:11   03.09.2023
Оксана Горун
Поступово холоднішає: прогноз погоди у Харкові на робочий тиждень.

Майже без дощів, але з поступовим зниженням температури – такими обіцяють бути найближчі п’ять днів у Харкові за даними Українського гідрометцентру.

Укргідрометцентр опублікував актуальний прогноз погоди у Харкові. Нижче за позначку 20 градусів тепла вдень стовпчики термометрів у перший тиждень осені не опустяться.

Докладний прогноз виглядає так:

🌦 Понеділок, 4 вересня: температура вночі – +14-16°С, вдень – +25-27°С, мінлива хмарність, вдень короткочасний невеликий дощ.

🌦 Вівторок, 5 вересня: температура вночі – +13-15°С, вдень – +23-25°С, мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний невеликий дощ.

⛅️ Середа, 6 вересня: температура вночі – +15-17°С, вдень – +23-25°С, мінлива хмарність, без опадів.

🌤 Четвер, 7 вересня: температура вночі – +12-14°С, вдень – +22-24°С, невелика хмарність, без опадів.

🌤 П’ятниця, 8 вересня: температура вночі – +9-11°С, вдень – +21-23°С, невелика хмарність, без опадів.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 21:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже без дощів, але з поступовим зниженням температури – такими обіцяють бути найближчі п’ять днів у Харкові за даними Українського гідрометцентру".