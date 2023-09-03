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Постепенно холодает: прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю

Общество 21:11   03.09.2023
Оксана Горун
Постепенно холодает: прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю

Почти без дождей, но с постепенным снижением температуры — такими обещают быть ближайшие пять дней в Харькове по данным Украинского гидрометцентра.

Укргидрометцентр опубликовал актуальный прогноз погоды в Харькове. Ниже отметки в 20 градусов тепла днем столбики термометров в первую неделю осени не опустятся.

Подробный прогноз выглядит так:

🌦 Понедельник, 4 сентября: температура ночью — +14-16°С, днем — +25-27°С, переменная облачность, днем кратковременный небольшой дождь.

🌦 Вторник, 5 сентября: температура ночью — +13-15°С, днем — +23-25°С, переменная облачность, ночью местами кратковременный небольшой дождь.

⛅️ Среда, 6 сентября: температура ночью — +15-17°С, днем — +23-25°С, переменная облачность, без осадков.

🌤 Четверг, 7 сентября: температура ночью — +12-14°С, днем — +22-24°С, небольшая облачность, без осадков.

🌤 Пятница, 8 сентября: температура ночью — +9-11°С, днем — +21-23°С, небольшая облачность, без осадков.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 21:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти без дождей, но с постепенным снижением температуры — такими обещают быть ближайшие пять дней в Харькове по данным Украинского гидрометцентра".