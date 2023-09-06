Безкоштовний проїзд у транспорті й харчування учнів: зміни у бюджеті Харкова
Під час сесії Харківської міськради, 6 вересня, депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік.
«Як повідомили в департаменті бюджету та фінансів, це обумовлено необхідністю фінансування заходів, пов’язаних з організацією навчального процесу та підготовкою міста до опалювального сезону», – розповіли в Харківській міськраді.
Так, передбачені додаткові витрати на харчування школярів, які навчаються на станціях метр, та людей, які знаходяться під тимчасовим соціальним захистом, – 17 млн грн.
100 млн грн спрямували на оплату природного газу та електроенергії КП «Харківські теплові мережі». На реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів теплопостачання і водозабезпечення – 131,1 млн грн і на забезпечення безкоштовного проїзду в громадському транспорті – 83,9 млн грн.
Крім цього, 10, 5 млн грн виділили на заходи з підвищення рівня цивільного захисту населення, додали в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сесії Харківської міськради, 6 вересня, депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік.".