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Бесплатный проезд и питание для школьников: изменения в бюджете Харькова

Общество 15:27   06.09.2023
Виктория Яковенко
Бесплатный проезд и питание для школьников: изменения в бюджете Харькова Фото: Харьковский горсовет

Во время сессии Харьковского горсовета, 6 сентября, депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.

«Как сообщили в департаменте бюджета и финансов, это обусловлено необходимостью финансирования мероприятий, связанных с организацией учебного процесса и подготовкой города к отопительному сезону», — рассказали в Харьковском горсовете.

Так, предусмотрены дополнительные расходы на питание школьников, обучающихся на станциях метро, и людей, находящихся под временной социальной защитой – 17 млн грн.

100 млн грн направили на оплату природного газа и электроэнергии КП «Харьковские тепловые сети». На реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения и водообеспечения – 131,1 млн грн и на обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте – 83,9 млн грн.

Кроме этого, 10,5 млн грн выделили на мероприятия по повышению уровня гражданской защиты населения, добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 15:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время сессии Харьковского горсовета, 6 сентября, депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.".