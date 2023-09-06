Бесплатный проезд и питание для школьников: изменения в бюджете Харькова

Во время сессии Харьковского горсовета, 6 сентября, депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.

«Как сообщили в департаменте бюджета и финансов, это обусловлено необходимостью финансирования мероприятий, связанных с организацией учебного процесса и подготовкой города к отопительному сезону», — рассказали в Харьковском горсовете.

Так, предусмотрены дополнительные расходы на питание школьников, обучающихся на станциях метро, и людей, находящихся под временной социальной защитой – 17 млн грн.

100 млн грн направили на оплату природного газа и электроэнергии КП «Харьковские тепловые сети». На реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения и водообеспечения – 131,1 млн грн и на обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте – 83,9 млн грн.

Кроме этого, 10,5 млн грн выделили на мероприятия по повышению уровня гражданской защиты населения, добавили в мэрии.