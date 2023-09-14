Вимагав $40 тисяч і погрожував розправою: у Харкові затримали здирника

У Харкові 12 вересня затримали 64-річного чоловіка. За версією слідства, з кінця червня він вимагав у знайомого 40 тисяч доларів та погрожував фізичною розправою.

Чоловік залякував потерпілого по телефону і під час особистих зустрічей, вимагаючи віддати вигаданий борг, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці затримали здирника під час отримання частини суми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Чоловіку вже повідомили про підозру.