Вимагав $40 тисяч і погрожував розправою: у Харкові затримали здирника
У Харкові 12 вересня затримали 64-річного чоловіка. За версією слідства, з кінця червня він вимагав у знайомого 40 тисяч доларів та погрожував фізичною розправою.
Чоловік залякував потерпілого по телефону і під час особистих зустрічей, вимагаючи віддати вигаданий борг, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці затримали здирника під час отримання частини суми.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Чоловіку вже повідомили про підозру.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 20:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 12 вересня затримали 64-річного чоловіка. За версією слідства, з кінця червня він вимагав у знайомого 40 тисяч доларів та погрожував фізичною розправою.".