Live
  • Чт 14.09.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Вимагав $40 тисяч і погрожував розправою: у Харкові затримали здирника

Суспільство 20:54   14.09.2023
Олена Нагорна
Вимагав $40 тисяч і погрожував розправою: у Харкові затримали здирника

У Харкові 12 вересня затримали 64-річного чоловіка. За версією слідства, з кінця червня він вимагав у знайомого 40 тисяч доларів та погрожував фізичною розправою.

Чоловік залякував потерпілого по телефону і під час особистих зустрічей, вимагаючи віддати вигаданий борг, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці затримали здирника під час отримання частини суми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Чоловіку вже повідомили про підозру.

Читайте також: Побив, відібрав авто та вимагав $2000: на Харківщині зловили здирника

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Мікроавтобус збив 9-річного хлопчика на пішохідному переході в Харкові
Мікроавтобус збив 9-річного хлопчика на пішохідному переході в Харкові
14.09.2023, 21:49
«Сімейний бізнес»: на Харківщині чоловік, мати і син продавали наркотики
«Сімейний бізнес»: на Харківщині чоловік, мати і син продавали наркотики
14.09.2023, 13:19
Ціни на Харківщині: овочі подешевшали, м’ясо та риба – зросли в ціні
Ціни на Харківщині: овочі подешевшали, м’ясо та риба – зросли в ціні
14.09.2023, 21:27
Вимагав $40 тисяч і погрожував розправою: у Харкові затримали здирника
Вимагав $40 тисяч і погрожував розправою: у Харкові затримали здирника
14.09.2023, 20:54
На Куп’янському напрямку ситуація без змін – Маляр
На Куп’янському напрямку ситуація без змін – Маляр
14.09.2023, 20:10
У ДТП на Харківщині загинули водій вантажівки та пішохід (фото)
У ДТП на Харківщині загинули водій вантажівки та пішохід (фото)
14.09.2023, 19:05

Новини за темою:

21:27
Ціни на Харківщині: овочі подешевшали, м’ясо та риба – зросли в ціні
20:54
Вимагав $40 тисяч і погрожував розправою: у Харкові затримали здирника
20:10
На Куп’янському напрямку ситуація без змін – Маляр
19:41
Чи встигнуть за місяць підготувати Харків до пуску тепла. Інформація Терехова
19:05
У ДТП на Харківщині загинули водій вантажівки та пішохід (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вимагав $40 тисяч і погрожував розправою: у Харкові затримали здирника»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 20:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 12 вересня затримали 64-річного чоловіка. За версією слідства, з кінця червня він вимагав у знайомого 40 тисяч доларів та погрожував фізичною розправою.".