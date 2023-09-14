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Требовал $40 тыс. и угрожал расправой: в Харькове задержали вымогателя

Общество 20:54   14.09.2023
Елена Нагорная
Требовал $40 тыс. и угрожал расправой: в Харькове задержали вымогателя Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове 12 сентября задержали 64-летнего мужчину, которого подозревают в вымогательстве. С конца июня он требовал у знакомого 40 тысяч долларов и угрожал физической расправой.

Мужчина запугивал потерпевшего по телефону и во время личных встреч, требуя отдать несуществующий долг, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали вымогателя во время получения части суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчине уже сообщили о подозрении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 20:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 12 сентября задержали 64-летнего мужчину, которого подозревают в вымогательстве. С конца июня он требовал у знакомого 40 тысяч долларов несуществующего долга и угрожал физической расправой.".