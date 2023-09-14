Требовал $40 тыс. и угрожал расправой: в Харькове задержали вымогателя

В Харькове 12 сентября задержали 64-летнего мужчину, которого подозревают в вымогательстве. С конца июня он требовал у знакомого 40 тысяч долларов и угрожал физической расправой.

Мужчина запугивал потерпевшего по телефону и во время личных встреч, требуя отдать несуществующий долг, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали вымогателя во время получения части суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчине уже сообщили о подозрении.