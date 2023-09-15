У Харкові зіткнулися легковик та електросамокат: є постраждалий (фото)

На вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові вранці 15 вересня 60-річний водій «ЗАЗ SENS» зіштовхнувся з електросамокатом, за кермом якого був 46-річний чоловік.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Внаслідок ДТП водій електросамоката отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.