У Харкові зіткнулися легковик та електросамокат: є постраждалий (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
На вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові вранці 15 вересня 60-річний водій «ЗАЗ SENS» зіштовхнувся з електросамокатом, за кермом якого був 46-річний чоловік.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Внаслідок ДТП водій електросамоката отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові вранці 15 вересня 60-річний водій «ЗАЗ SENS» зіштовхнувся з електросамокатом, за кермом якого був 46-річний чоловік.".