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У Харкові зіткнулися легковик та електросамокат: є постраждалий (фото)

Події 13:00   15.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові зіткнулися легковик та електросамокат: є постраждалий (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові вранці 15 вересня 60-річний водій «ЗАЗ SENS» зіштовхнувся з електросамокатом, за кермом якого був 46-річний чоловік.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Внаслідок ДТП водій електросамоката отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 13:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові вранці 15 вересня 60-річний водій «ЗАЗ SENS» зіштовхнувся з електросамокатом, за кермом якого був 46-річний чоловік.".