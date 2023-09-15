В Харькове столкнулись легковушка и электросамокат: есть пострадавший (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
На улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове утром 15 сентября 60-летний водитель «ЗАЗ SENS» столкнулся с электросамокатом, за рулем которого был 46-летний мужчина.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения. Его госпитализировали.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ.
Читайте также: В Харькове водитель BMW сбил насмерть велосипедистку и погиб сам (фото)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове столкнулись легковушка и электросамокат: есть пострадавший (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове утром 15 сентября 60-летний водитель «ЗАЗ SENS» столкнулся с электросамокатом, за рулем которого был 46-летний мужчина.".