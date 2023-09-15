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В Харькове столкнулись легковушка и электросамокат: есть пострадавший (фото)

Происшествия 13:00   15.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове столкнулись легковушка и электросамокат: есть пострадавший (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове утром 15 сентября 60-летний водитель «ЗАЗ SENS» столкнулся с электросамокатом, за рулем которого был 46-летний мужчина.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 13:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове утром 15 сентября 60-летний водитель «ЗАЗ SENS» столкнулся с электросамокатом, за рулем которого был 46-летний мужчина.".