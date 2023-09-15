В Харькове столкнулись легковушка и электросамокат: есть пострадавший (фото)

На улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове утром 15 сентября 60-летний водитель «ЗАЗ SENS» столкнулся с электросамокатом, за рулем которого был 46-летний мужчина.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ.