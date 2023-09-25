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Лунатимуть вибухи: мешканців Харківщини попередили про плани саперів

Суспільство 14:57   25.09.2023
Вікторія Яковенко
Лунатимуть вибухи: мешканців Харківщини попередили про плани саперів

25 вересня о 15:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу міста Балаклія.

«Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки», – звернулися у Балаклійській МВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 14:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 вересня о 15:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу міста Балаклія.".