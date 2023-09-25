Лунатимуть вибухи: мешканців Харківщини попередили про плани саперів
25 вересня о 15:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу міста Балаклія.
«Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки», – звернулися у Балаклійській МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 14:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 вересня о 15:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу міста Балаклія.".