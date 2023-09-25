На Харківщині у полі на ворожій міні підірвався комбайн: сталася пожежа (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
25 вересня близько 11:50 поблизу села Андріївка Ізюмського району в полі на вибуховому пристрої, ймовірно на протитанковій міні, підірвався комбайн New Holland.
«На щастя обійшлось без постраждалих. Внаслідок вибуху в комбайні сталась пожежа, котра була ліквідована силами аграріїв до прибуття пожежних підрозділів», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 вересня близько 11:50 поблизу села Андріївка Ізюмського району в полі на вибуховому пристрої, ймовірно на протитанковій міні, підірвався комбайн New Holland.".