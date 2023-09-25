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На Харківщині у полі на ворожій міні підірвався комбайн: сталася пожежа (фото)

Події 14:22   25.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині у полі на ворожій міні підірвався комбайн: сталася пожежа (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

25 вересня близько 11:50 поблизу села Андріївка Ізюмського району в полі на вибуховому пристрої, ймовірно на протитанковій міні, підірвався комбайн New Holland.

«На щастя обійшлось без постраждалих. Внаслідок вибуху в комбайні сталась пожежа, котра була ліквідована силами аграріїв до прибуття пожежних підрозділів», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 14:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 вересня близько 11:50 поблизу села Андріївка Ізюмського району в полі на вибуховому пристрої, ймовірно на протитанковій міні, підірвався комбайн New Holland.".