На Харківщині у полі на ворожій міні підірвався комбайн: сталася пожежа (фото)

25 вересня близько 11:50 поблизу села Андріївка Ізюмського району в полі на вибуховому пристрої, ймовірно на протитанковій міні, підірвався комбайн New Holland.

«На щастя обійшлось без постраждалих. Внаслідок вибуху в комбайні сталась пожежа, котра була ліквідована силами аграріїв до прибуття пожежних підрозділів», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.