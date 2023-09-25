На Харьковщине в поле на вражеской мине подорвался комбайн: произошел пожар
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
25 сентября около 11:50 вблизи села Андреевка Изюмского района в поле на взрывном устройстве, вероятно на противотанковой мине, подорвался комбайн New Holland.
«К счастью обошлось без пострадавших. В результате взрыва в комбайне произошел пожар, который был ликвидирован силами аграриев до прибытия пожарных подразделений», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 сентября около 11:50 вблизи села Андреевка Изюмского района в поле на взрывном устройстве, вероятно на противотанковой мине, подорвался комбайн New Holland.".