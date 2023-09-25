На Харьковщине в поле на вражеской мине подорвался комбайн: произошел пожар

25 сентября около 11:50 вблизи села Андреевка Изюмского района в поле на взрывном устройстве, вероятно на противотанковой мине, подорвался комбайн New Holland.

«К счастью обошлось без пострадавших. В результате взрыва в комбайне произошел пожар, который был ликвидирован силами аграриев до прибытия пожарных подразделений», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.