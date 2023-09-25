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Будут греметь взрывы: жителей Харьковщины предупредили о планах саперов

Общество 14:57   25.09.2023
Виктория Яковенко
Будут греметь взрывы: жителей Харьковщины предупредили о планах саперов

25 сентября в 15:00 будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи города Балаклея.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — обратились в Балаклейской ГВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 14:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 сентября в 15:00 будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи города Балаклея.".