Будут греметь взрывы: жителей Харьковщины предупредили о планах саперов
25 сентября в 15:00 будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи города Балаклея.
«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности», — обратились в Балаклейской ГВА.
Читайте также: На Харьковщине в поле на вражеской мине подорвался комбайн: произошел пожар
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Будут греметь взрывы: жителей Харьковщины предупредили о планах саперов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 сентября в 15:00 будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи города Балаклея.".