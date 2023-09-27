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На Харківщині оштрафували чиновника лікарні за кронування дерев

Суспільство 11:50   27.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині оштрафували чиновника лікарні за кронування дерев Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

Дерева на території Сахновщинської центральної лікарні пообрізали до ступеня припинення росту. Таке кронування допустив посадовець медзакладу.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області. У вересні до них звернулися громадяни, які заявили про пошкодження дерев на території лікарні.

Екоінспектор обстежив зазначену територію та виявив факт пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення росту.

На посадовця наклали штраф, додали в екоінспекції.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дерева на території Сахновщинської центральної лікарні пообрізали до ступеня припинення росту. Таке кронування допустив посадовець медзакладу.".