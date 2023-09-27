На Харківщині оштрафували чиновника лікарні за кронування дерев

Дерева на території Сахновщинської центральної лікарні пообрізали до ступеня припинення росту. Таке кронування допустив посадовець медзакладу.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області. У вересні до них звернулися громадяни, які заявили про пошкодження дерев на території лікарні.

Екоінспектор обстежив зазначену територію та виявив факт пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення росту.

На посадовця наклали штраф, додали в екоінспекції.

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