На Харьковщине оштрафовали чиновника больницы за кронирование деревьев

Деревья на территории Сахновщинской центральной больницы обрезали до степени прекращения роста. Такое кронирование допустил чиновник медучреждения.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. В сентябре к ним обратились жители, заявившие о повреждении деревьев на территории больницы.

Экоинспектор обследовал эту территорию и обнаружил факт повреждения деревьев до степени прекращения роста.

На чиновника наложили штраф, добавили в экоинспекции.

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