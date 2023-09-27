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На Харьковщине оштрафовали чиновника больницы за кронирование деревьев

Общество 11:50   27.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине оштрафовали чиновника больницы за кронирование деревьев Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Деревья на территории Сахновщинской центральной больницы обрезали до степени прекращения роста. Такое кронирование допустил чиновник медучреждения.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. В сентябре к ним обратились жители, заявившие о повреждении деревьев на территории больницы.

Экоинспектор обследовал эту территорию и обнаружил факт повреждения деревьев до степени прекращения роста.

На чиновника наложили штраф, добавили в экоинспекции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 11:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деревья на территории Сахновщинской центральной больницы обрезали до степени прекращения роста. Такое кронирование допустил чиновник медучреждения.".