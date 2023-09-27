На Харьковщине оштрафовали чиновника больницы за кронирование деревьев
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
Деревья на территории Сахновщинской центральной больницы обрезали до степени прекращения роста. Такое кронирование допустил чиновник медучреждения.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. В сентябре к ним обратились жители, заявившие о повреждении деревьев на территории больницы.
Экоинспектор обследовал эту территорию и обнаружил факт повреждения деревьев до степени прекращения роста.
На чиновника наложили штраф, добавили в экоинспекции.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 11:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деревья на территории Сахновщинской центральной больницы обрезали до степени прекращения роста. Такое кронирование допустил чиновник медучреждения.".