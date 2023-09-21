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Ущерб от разрушений судов Харьковщины рассчитали в экоинспекции

Общество 18:26   21.09.2023
Елена Нагорная
Ущерб от разрушений судов Харьковщины рассчитали в экоинспекции Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

3,8 миллиона гривен. В такую сумму экологи оценили ущерб, нанесенный земельным ресурсам Харьковской области с начала полномасштабной войны в результате повреждений и разрушений судов.

Речь идет о зданиях Изюмского горрайонного суда, Волчанского районного суда, Двуречанского районного суда и Купянского горрайонного суда, сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.

«Это акты вандализма, связанные с российской агрессией, направленные на уничтожение гражданских объектов и причинение вреда. Кроме потери имущества, включая оборудование, документы и другое имущество, которое находилось в зданиях, произошло засорение земельных ресурсов строительными отходами, стеклом», — поясняют в публикации.

Расчеты экоинспекция направила в правоохранительные органы.


Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 18:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3,8 миллиона гривен. В такую сумму экологи оценили ущерб, нанесенный земельным ресурсам Харьковской области с начала полномасштабной войны в результате повреждений и разрушений судов.".