Ущерб от разрушений судов Харьковщины рассчитали в экоинспекции

3,8 миллиона гривен. В такую сумму экологи оценили ущерб, нанесенный земельным ресурсам Харьковской области с начала полномасштабной войны в результате повреждений и разрушений судов.

Речь идет о зданиях Изюмского горрайонного суда, Волчанского районного суда, Двуречанского районного суда и Купянского горрайонного суда, сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.

«Это акты вандализма, связанные с российской агрессией, направленные на уничтожение гражданских объектов и причинение вреда. Кроме потери имущества, включая оборудование, документы и другое имущество, которое находилось в зданиях, произошло засорение земельных ресурсов строительными отходами, стеклом», — поясняют в публикации.

Расчеты экоинспекция направила в правоохранительные органы.



Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области