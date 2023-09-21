Ущерб от разрушений судов Харьковщины рассчитали в экоинспекции
3,8 миллиона гривен. В такую сумму экологи оценили ущерб, нанесенный земельным ресурсам Харьковской области с начала полномасштабной войны в результате повреждений и разрушений судов.
Речь идет о зданиях Изюмского горрайонного суда, Волчанского районного суда, Двуречанского районного суда и Купянского горрайонного суда, сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.
«Это акты вандализма, связанные с российской агрессией, направленные на уничтожение гражданских объектов и причинение вреда. Кроме потери имущества, включая оборудование, документы и другое имущество, которое находилось в зданиях, произошло засорение земельных ресурсов строительными отходами, стеклом», — поясняют в публикации.
Расчеты экоинспекция направила в правоохранительные органы.
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3,8 миллиона гривен. В такую сумму экологи оценили ущерб, нанесенный земельным ресурсам Харьковской области с начала полномасштабной войны в результате повреждений и разрушений судов.".