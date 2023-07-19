3 млрд грн – ущерб экологии Харьковщины от подрыва Оскольского водохранилища
Россияне нанесли ущерб, разрушив экосистему Оскольского водохранилища, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Одним из экологических преступлений является подрыв Оскольского водохранилища, на берегах которого расположен Изюмский лес в Харьковской области. Оккупанты совершили частичный подрыв дамбы водохранилища: взрыв устроили российские военные, удирая от ВСУ.
Водой Оскольского водохранилища снабжали жителей Донецкой и частично Луганской областей. Такими действиями террористы оставили население без воды.
В результате причинен ущерб водным ресурсам, разрушена экосистема водохранилища, уничтожены ценные виды рыб и других живых водных ресурсов на сумму более 3 миллиардов гривен. Специализированная экологическая прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по данному факту. В настоящее время продолжаются комплексные судебные экспертизы.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 10:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли ущерб, разрушив экосистему Оскольского водохранилища, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.".