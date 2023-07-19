3 млрд грн – шкода екології Харківщини від підриву Оскільського водосховища
Росіяни завдали збитків, зруйнувавши екосистему Оскільського водосховища, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Одним з екологічних злочинів є підрив Оскільського водосховища, на берегах якого розташований «Ізюмський ліс» у Харківській області. Окупанти здійснили частковий підрив греблі водосховища: вибух влаштували російські військові, тікаючи від ЗСУ.
Воду Оскільського водосховища постачали жителям Донецької й частково Луганської областей. Такими діями терористи залишили населення без води.
У результаті завдано шкоди водним ресурсам, зруйновано екосистему водосховища, знищено цінні види риб та інших живих водних ресурсів на суму понад 3 мільярди гривень. Спеціалізована екологічна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за цим фактом. На цей час тривають комплексні судові експертизи.
Читайте також: Пісок і трава: як виглядає обміліле Оскільське водосховище (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «3 млрд грн – шкода екології Харківщини від підриву Оскільського водосховища»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 10:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали збитків, зруйнувавши екосистему Оскільського водосховища, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. ".