3 млрд грн – шкода екології Харківщини від підриву Оскільського водосховища

Росіяни завдали збитків, зруйнувавши екосистему Оскільського водосховища, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Одним з екологічних злочинів є підрив Оскільського водосховища, на берегах якого розташований «Ізюмський ліс» у Харківській області. Окупанти здійснили частковий підрив греблі водосховища: вибух влаштували російські військові, тікаючи від ЗСУ.

Воду Оскільського водосховища постачали жителям Донецької й частково Луганської областей. Такими діями терористи залишили населення без води.

У результаті завдано шкоди водним ресурсам, зруйновано екосистему водосховища, знищено цінні види риб та інших живих водних ресурсів на суму понад 3 мільярди гривень. Спеціалізована екологічна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за цим фактом. На цей час тривають комплексні судові експертизи.