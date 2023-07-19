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3 млрд грн – шкода екології Харківщини від підриву Оскільського водосховища

Суспільство 10:20   19.07.2023
Оксана Якушко
3 млрд грн – шкода екології Харківщини від підриву Оскільського водосховища

Росіяни завдали збитків, зруйнувавши екосистему Оскільського водосховища, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. 

Одним з екологічних злочинів є підрив Оскільського водосховища, на берегах якого розташований «Ізюмський ліс» у Харківській області. Окупанти здійснили частковий підрив греблі водосховища: вибух влаштували російські військові, тікаючи від ЗСУ.

Воду Оскільського водосховища постачали жителям Донецької й частково Луганської областей. Такими діями терористи залишили населення без води.

У результаті завдано шкоди водним ресурсам, зруйновано екосистему водосховища, знищено цінні види риб та інших живих водних ресурсів на суму понад 3 мільярди гривень. Спеціалізована екологічна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за цим фактом. На цей час тривають комплексні судові експертизи.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 10:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали збитків, зруйнувавши екосистему Оскільського водосховища, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. ".