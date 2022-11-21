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Пісок і трава: як виглядає обмеліле Оскільське водосховище (відео)

Суспільство 10:25   21.11.2022
Оксана Горун
Пісок і трава: як виглядає обмеліле Оскільське водосховище (відео) Фото: Боровской поссовет

Харківський екоактивіст Артем Приходько опублікував відео, на якому знято Оскільське водосховище – після підриву греблі вода з нього пішла.

“Так зараз виглядає Оскільське водосховище в районі села Яцківка Донецької області. Від водосховища, яке забезпечувало постачання води до каналу “Сіверський Донець – Донбас” і було улюбленим місцем відпочинку для мешканців багатьох регіонів, – тепер залишилося саме русло річки Оскіл”, – підписав відео Приходько.

Він зазначив, що гідротехнічні споруди на водосховищі почнуть ремонтувати одразу після розмінування території.

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    • Нагадаємо, за інформацією ХОВА, з Оскільського водосховища після вибуху греблі “пішло” 355 млн кубометрів води – це більша частина запасу води, який тут був (він складав 435 млн кубометрів). У Держекоінспекції підрахували, що через підрив дамби у водосховищі загинуло близько 2 млн. живих організмів .

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 10:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський екоактивіст Артем Приходько опублікував відео, на якому знято Оскільське водосховище – після підриву греблі вода з нього пішла".