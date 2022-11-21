Пісок і трава: як виглядає обмеліле Оскільське водосховище (відео)
Харківський екоактивіст Артем Приходько опублікував відео, на якому знято Оскільське водосховище – після підриву греблі вода з нього пішла.
“Так зараз виглядає Оскільське водосховище в районі села Яцківка Донецької області. Від водосховища, яке забезпечувало постачання води до каналу “Сіверський Донець – Донбас” і було улюбленим місцем відпочинку для мешканців багатьох регіонів, – тепер залишилося саме русло річки Оскіл”, – підписав відео Приходько.
Він зазначив, що гідротехнічні споруди на водосховищі почнуть ремонтувати одразу після розмінування території.
Читайте також: Пісок і трава: як виглядає обмеліле Оскільське водосховище (відео)
Нагадаємо, за інформацією ХОВА, з Оскільського водосховища після вибуху греблі “пішло” 355 млн кубометрів води – це більша частина запасу води, який тут був (він складав 435 млн кубометрів). У Держекоінспекції підрахували, що через підрив дамби у водосховищі загинуло близько 2 млн. живих організмів .
Ви читали новину: «Пісок і трава: як виглядає обмеліле Оскільське водосховище (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський екоактивіст Артем Приходько опублікував відео, на якому знято Оскільське водосховище – після підриву греблі вода з нього пішла".