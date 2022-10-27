Близько 9 тис га дна обміліли: як нині виглядає Оскільське водосховище (відео)

В Оскільському водосховищі внаслідок бойових дій тепер вп’ятеро менше води, а хвойний ліс, що знаходиться поряд, частково вигорів. Так нині виглядає одне з найпопулярніших місць відпочивальників та рибалок Харківщини.

Оскільське водосховище містило 435 мільйонів кубічних метрів води, розповів Суспільне Харків директор департаменту захисту довкілля ХОВА Андрій Нерета. У розпал бойових дій гребля на Осколі була частково підірвана (офіційної інформації щодо цих подій немає), і після цього 355 мільйонів кубів води витекло.

“Це значна цифра. Близько 80 мільйонів кубів води залишається у водосховищі зараз. Близько 9 тисяч га дна обміліли. Харківський регіон є одним з найбільш маловодних в Україні, тому це відіграє велику роль”, – коментує чиновник.



Відео – Суспільне Харків

В якому стані гідроспоруда на Осколі зараз, ще доведеться з’ясувати, розповів Нерета. Її мають оглянути сапери, але доступу туди поки немає.

“Комунальне підприємство “Вода Донбасу”, на балансі якого перебуває гідроспоруда, звернулося до органів, які проводять розмінування. Поки що це питання в роботі. Розмінування ще не починали. Коли дійде черга, ми точно сказати не можемо. Після розмінування буде виїзд балансоутримувача, щоб оцінити масштаб руйнувань”, — розказав він.

Раніше Держекоінспекція повідомила, що внаслідок руйнування греблі та обміління водосховища загинули близько 2 мільйонів водних мешканців, збитки державі оцінили у 2,1 мільярда гривень.