Около 9 тыс га дна обмелели: как выглядит Оскольское водохранилище (видео)

В Оскольском водохранилище в результате боевых действий теперь в пять раз меньше воды, а хвойный лес, который находится рядом, частично выгорел. Так сейчас выглядит одно из самых популярных мест отдыхающих и рыбаков Харьковщины.

Оскольское водохранилище содержало 435 миллионов кубических метров воды, рассказал Суспільне Харків директор департамента защиты окружающей среды ХОВА Андрей Нерета. В разгар боевых действий дамба на Осколе была частично взорвана (официальной информации об этих событиях нет), и после этого 355 миллионов кубов воды вытекло.

«Это значительная цифра. Около 80 миллионов кубов воды остается в водохранилище сейчас. Около 9 тысяч га дна обмелели. Харьковский регион является одним из самых маловодных в Украине, поэтому это играет большую роль», — комментирует чиновник.



Видео — Суспільне Харків

В каком состоянии гидросооружение на Осколе сейчас, еще предстоит выяснить, рассказал Нерета. Его должны осмотреть саперы, а доступа туда пока нет.

«Коммунальное предприятие «Вода Донбасса», на балансе которого находится гидросооружение, обратилось в органы, которые проводят разминирование. Пока что этот вопрос в работе. Разминирование еще не начинали. Когда дойдет очередь, мы точно сказать не можем. После разминирования будет выезд балансодержателя, чтобы оценить масштаб разрушений», — рассказал он.

Ранее Госэкоинспекция сообщила, что вследствие разрушения дамбы и обмеления водохранилища погибли около 2 миллионов водных обитаталей, ущерб государству оценили в 2,1 миллиарда гривен.