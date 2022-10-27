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Около 9 тыс га дна обмелели: как выглядит Оскольское водохранилище (видео)

Общество 21:51   27.10.2022
Елена Нагорная
Около 9 тыс га дна обмелели: как выглядит Оскольское водохранилище (видео) Фото: Суспільне Харків

В Оскольском водохранилище в результате боевых действий теперь в пять раз меньше воды, а хвойный лес, который находится рядом, частично выгорел. Так сейчас выглядит одно из самых популярных мест отдыхающих и рыбаков Харьковщины.

Оскольское водохранилище содержало 435 миллионов кубических метров воды, рассказал Суспільне Харків директор департамента защиты окружающей среды ХОВА Андрей Нерета. В разгар боевых действий дамба на Осколе была частично взорвана (официальной информации об этих событиях нет), и после этого 355 миллионов кубов воды вытекло.

«Это значительная цифра. Около 80 миллионов кубов воды остается в водохранилище сейчас. Около 9 тысяч га дна обмелели. Харьковский регион является одним из самых маловодных в Украине, поэтому это играет большую роль», — комментирует чиновник.


Видео — Суспільне Харків

В каком состоянии гидросооружение на Осколе сейчас, еще предстоит выяснить, рассказал Нерета. Его должны осмотреть саперы, а доступа туда пока нет.

«Коммунальное предприятие «Вода Донбасса», на балансе которого находится гидросооружение, обратилось в органы, которые проводят разминирование. Пока что этот вопрос в работе. Разминирование еще не начинали. Когда дойдет очередь, мы точно сказать не можем. После разминирования будет выезд балансодержателя, чтобы оценить масштаб разрушений», — рассказал он.

Ранее Госэкоинспекция сообщила, что вследствие разрушения дамбы и обмеления водохранилища погибли около 2 миллионов водных обитаталей, ущерб государству оценили в 2,1 миллиарда гривен.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 21:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Оскольском водохранилище в результате боевых действий теперь в пять раз меньше воды, а хвойный лес, который находится рядом, частично выгорел. Так сейчас выглядит одно из самых популярных мест отдыхающих и рыбаков Харьковщины.".