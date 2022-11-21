Песок и трава: как выглядит обмелевшее Оскольское водохранилище (видео)
Харьковский экоактивист Артем Приходько опубликовал видео, на котором заснято Оскольское водохранилище — после взрыва дамбы вода из него ушла.
«Так сейчас выглядит Оскольское водохранилище в районе села Яцковка Донецкой области. От водохранилища, которое обеспечивало поставку воды в канал «Северский Донец – Донбасс» и было любимым местом отдыха для жителей многих регионов, – теперь осталось само русло реки Оскол», — подписал видео Приходько.
Он отметил, что гидротехнические сооружения на водохранилище начнут ремонтировать сразу после разминирования территории.
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Напомним, по информации ХОВА, из Оскольского водохранилища после взрыва дамбы «ушло» 355 млн кубометров воды — это большая часть запаса воды, который здесь был (он составлял 435 млн кубометров). В Госэкоинспекции подсчитали, что из-за взрыва дамбы в водохранилище погибли около 2 млн живых организмов.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский экоактивист Артем Приходько опубликовал видео, на котором заснято Оскольское водохранилище — после взрыва дамбы вода из него ушла".