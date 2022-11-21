Песок и трава: как выглядит обмелевшее Оскольское водохранилище (видео)

Харьковский экоактивист Артем Приходько опубликовал видео, на котором заснято Оскольское водохранилище — после взрыва дамбы вода из него ушла.

«Так сейчас выглядит Оскольское водохранилище в районе села Яцковка Донецкой области. От водохранилища, которое обеспечивало поставку воды в канал «Северский Донец – Донбасс» и было любимым местом отдыха для жителей многих регионов, – теперь осталось само русло реки Оскол», — подписал видео Приходько.

Он отметил, что гидротехнические сооружения на водохранилище начнут ремонтировать сразу после разминирования территории.

Напомним, по информации ХОВА, из Оскольского водохранилища после взрыва дамбы «ушло» 355 млн кубометров воды — это большая часть запаса воды, который здесь был (он составлял 435 млн кубометров). В Госэкоинспекции подсчитали, что из-за взрыва дамбы в водохранилище погибли около 2 млн живых организмов.