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Збитки від руйнувань судів Харківщини розрахували в екоінспекції

Суспільство 18:26   21.09.2023
Олена Нагорна
Збитки від руйнувань судів Харківщини розрахували в екоінспекції

3,8 мільйона гривень. У таку суму екологи оцінили збитки, завдані земельним ресурсам Харківської області з початку повномасштабної війни внаслідок пошкоджень та руйнувань судів.

Йдеться про будівлі Ізюмського міськрайонного суду, Вовчанського районного суду, Дворічанського районного суду та Куп’янського міськрайонного суду, повідомляє Державна екологічна інспекція у Харківській області.

“Це акти вандалізму, пов’язані з російською агресією, спрямовані на знищення цивільних об’єктів та спричинення шкоди. Крім втрати майна, включаючи обладнання, документи та інше майно, яке знаходилося в будівлях, відбулося засмічення земельних ресурсів будівельними відходами, склом”, – пояснюють у публікації.

Розрахунки екоінспекція направила до правоохоронних органів.


Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 18:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3,8 мільйона гривень. У таку суму екологи оцінили збитки, завдані земельним ресурсам Харківської області з початку повномасштабної війни внаслідок пошкоджень та руйнувань судів.".