Біля вокзалу в Харкові реанімовували “сердечника” і закликали не курити (фото)

На Привокзальному майдані в Харкові провели захід, присвячений Всесвітньому дню серця. Мета – профілактика та контроль таких серцево-судинних захворювань, як ішемічна хвороба серця, інфаркт та гіпертонія.

Перехожих консультували та роздавали їм листівки на тему здорового способу життя. Закликали відмовитися від куріння та зловживання спиртним, збалансовано харчуватися та більше рухатися, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

На заході працювала мобільна медична бригада. Усі охочі мали змогу взяти участь у тестуванні на ризики інсульту та нікотинової залежності. Також можна було дізнатися свій артеріальний тиск і здати ПЛР-тест на коронавірус.

У заході взяли участь фахівці Харківського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, які показали комплекси фізичних вправ.

Представники Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України провели майстер-клас з надання першої домедичної допомоги при серцево-легеневій реанімації.



Фото: ХОЦКПХ

Як повідомлялося, 30 вересня аналогічний захід до Дня серця проходитиме з 10:00 до 16:00 у Центральному парку Харкова на майданчику біля кінотеатру “Парк”.