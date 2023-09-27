Поміряють тиск і цукор у крові. Харків’ян навчатимуть піклуватися про серце
До всесвітнього Дня серця у Харкові відбудеться акція з профілактики серцево-судинних захворювань, повідомили у ХОВА.
Захід пройде 29 та 30 вересня у двох локаціях міста.
29 вересня акція відбудеться на Привокзальній площі залізничного вокзалу, 30 вересня – в Центральному парку культури та відпочинку на майданчику біля кінотеатру «Парк». Захід проводиться Центром контролю та профілактики хвороб за участі центру фізичного здоров’я, організації Товариства Червоного Хреста.
«Виїзні бригади інформуватимуть населення про хвороби серця та методи їх профілактики, безкоштовно консультуватимуть із питань збалансованого харчування, фізичної активності, анкетування щодо шкідливих залежностей, перевірка артеріального тиску та рівня цукру в крові. Запрошуємо приєднатися до акції усіх охочих», – анонсувала захід директорка Державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб» Міністерства охорони здоров’я України Любов Махота.
За даними Всесвітньої федерації серця, 80% випадків передчасної смерті від інфарктів та інсультів можна запобігти, якщо тримати під контролем основні фактори ризику цих захворювань, зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов.
До таких факторів належать: підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень загального холестерину крові, недостатнє споживання овочів та фруктів, надмірна вага, надмірне споживання алкоголю, тютюнопаління, малорухомий спосіб життя та стреси.
«Нажаль, але й досі у загальній структурі смертності хвороби системи кровообігу займають перше місце. Саме тому важливо вести здоровий спосіб життя, а також систематично проходити медичні огляди у сімейного лікаря та кардіолога», – говорить Максим Хаустов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 17:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До всесвітнього Дня серця у Харкові відбудеться акція з профілактики серцево-судинних захворювань, повідомили у ХОВА.".