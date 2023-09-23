Харків’ян попереджають про інфекцію: загинув житель міста
У Харкові зареєстрували смерть хворого на лістеріоз.
«У поточному році у Харківській області зареєстровано випадок лістеріоза – у мешканця Харкова, який, попри тривале лікування, завершився смертю хворого», повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».
У Центрі зазначили, що Харківщина розташована на межі лісостепової та степової зон, що сприяє різноманіттю біоценозів та формуванню осередків багатьох інфекцій (лептоспірозу, туляремії, лістеріозу тощо).
Лікарі розповіли, що для запобігання захворюванню, необхідно регулярно знищувати гризунів, захищати від них джерела водопостачання, продукти, овочі зимового зберігання перед вживанням ретельно мити і піддавати термічній обробці, не купувати на стихійних ринках м’ясо, молоко та інші продукти тваринництва.
Довідка. Лістеріоз — інфекційне захворювання, яке у людини перебігає з різноманітними клінічними проявами (гнійний менінгіт, менінгоенцефаліт, фолікулярна та катаральна ангіни, кишкові розлади, викидні). Збудником хвороби є лістерія, яка уражає багато видів гризунів (сірі щури, домові миші), тварин, птахів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 21:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зареєстрували смерть хворого на лістеріоз.".