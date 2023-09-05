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Третій випадок: на Харківщині з ока жінки дістали паразита довжиною 10 см

Суспільство 15:22   05.09.2023
Вікторія Яковенко
Третій випадок: на Харківщині з ока жінки дістали паразита довжиною 10 см

У Лозівському районі у серпні зареєстрували випадок дирофіляріозу. Мешканка міста Первомайський 1957 року народження звернулася до медзакладу зі скаргами на почервоніння та нагноєння лівого ока, відчуття болю у лівій ділянці голови та в оці.

Після дообстеження, хворій провели операцію та дістали з ока жінки нематоду завдовжки 10 сантиметрів, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

За даними фахівців, цей випадок став третім за сім місяців в регіоні. За останні 10 років було зареєстровано близько 100 хворих на дирофіляріоз в усіх районах, крім Красноградського.

«Хворіли люди різних вікових груп та професій протягом усього періоду року, проте найчастіше зверталися за медичною допомогою у період з січня по квітень та з серпня по вересень, що залежало від періоду укусів комарів», – додали фахівці.

Читайте також: Укусив комар: паразита завдовжки 8,5 см дістали з ока мешканки Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівському районі у серпні зареєстрували випадок дирофіляріозу. Мешканка міста Первомайський 1957 року народження звернулася до медзакладу зі скаргами на почервоніння та нагноєння лівого ока, відчуття болю у лівій ділянці голови та в оці.".