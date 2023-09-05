Третій випадок: на Харківщині з ока жінки дістали паразита довжиною 10 см
У Лозівському районі у серпні зареєстрували випадок дирофіляріозу. Мешканка міста Первомайський 1957 року народження звернулася до медзакладу зі скаргами на почервоніння та нагноєння лівого ока, відчуття болю у лівій ділянці голови та в оці.
Після дообстеження, хворій провели операцію та дістали з ока жінки нематоду завдовжки 10 сантиметрів, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».
За даними фахівців, цей випадок став третім за сім місяців в регіоні. За останні 10 років було зареєстровано близько 100 хворих на дирофіляріоз в усіх районах, крім Красноградського.
«Хворіли люди різних вікових груп та професій протягом усього періоду року, проте найчастіше зверталися за медичною допомогою у період з січня по квітень та з серпня по вересень, що залежало від періоду укусів комарів», – додали фахівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівському районі у серпні зареєстрували випадок дирофіляріозу. Мешканка міста Первомайський 1957 року народження звернулася до медзакладу зі скаргами на почервоніння та нагноєння лівого ока, відчуття болю у лівій ділянці голови та в оці.".