Укусив комар: паразита завдовжки 8,5 см дістали з ока мешканки Харківщини

У серпні у мешканки міста Мерефа 1956 року народження виявили дирофіляріоз. Жінка звернулася до медзакладу зі скаргами на почервоніння ока, біль та підозрою на наявність стороннього тіла.

Того ж дня після обстеження медики провели операцію та дістали з ока жінки нематоду завдовжки 8,5 сантиметрів. У лабораторії її ідентифікували, як дирофілярію, повідомляють у ГУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Фахівці наголошують, що дирофіляріоз передається через укуси комарів. Зараження відбувається у період із травня до жовтня. Під час укусу комахи в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. Тому прояви хвороби можуть бути у будь-який період року.

Щоб не захворіти на дирофіляріоз, необхідно використовувати засоби від комарів.