Укусив комар: паразита завдовжки 8,5 см дістали з ока мешканки Харківщини
У серпні у мешканки міста Мерефа 1956 року народження виявили дирофіляріоз. Жінка звернулася до медзакладу зі скаргами на почервоніння ока, біль та підозрою на наявність стороннього тіла.
Того ж дня після обстеження медики провели операцію та дістали з ока жінки нематоду завдовжки 8,5 сантиметрів. У лабораторії її ідентифікували, як дирофілярію, повідомляють у ГУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
Фахівці наголошують, що дирофіляріоз передається через укуси комарів. Зараження відбувається у період із травня до жовтня. Під час укусу комахи в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. Тому прояви хвороби можуть бути у будь-який період року.
Щоб не захворіти на дирофіляріоз, необхідно використовувати засоби від комарів.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 11:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У серпні у мешканки міста Мерефа 1956 року народження виявили дирофіляріоз. Жінка звернулася до медзакладу зі скаргами на почервоніння ока, біль та підозрою на наявність стороннього тіла.".