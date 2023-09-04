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Укусив комар: паразита завдовжки 8,5 см дістали з ока мешканки Харківщини

Суспільство 11:42   04.09.2023
Олена Нагорна
Укусив комар: паразита завдовжки 8,5 см дістали з ока мешканки Харківщини

У серпні у мешканки міста Мерефа 1956 року народження виявили дирофіляріоз. Жінка звернулася до медзакладу зі скаргами на почервоніння ока, біль та підозрою на наявність стороннього тіла.

Того ж дня після обстеження медики провели операцію та дістали з ока жінки нематоду завдовжки 8,5 сантиметрів. У лабораторії її ідентифікували, як дирофілярію, повідомляють у ГУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Фахівці наголошують, що дирофіляріоз передається через укуси комарів. Зараження відбувається у період із травня до жовтня. Під час укусу комахи в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. Тому прояви хвороби можуть бути у будь-який період року.

Щоб не захворіти на дирофіляріоз, необхідно використовувати засоби від комарів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У серпні у мешканки міста Мерефа 1956 року народження виявили дирофіляріоз. Жінка звернулася до медзакладу зі скаргами на почервоніння ока, біль та підозрою на наявність стороннього тіла.".