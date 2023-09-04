Укусил комар: паразита длиной 8,5 см достали из глаза жительницы Харьковщины
В августе у жительницы города Мерефа 1956 года рождения выявили дирофиляриоз. Женщина обратилась в медучреждение с жалобами на покраснение глаза, боль и подозрение на наличие инородного тела.
В тот же день после обследования медики провели операцию и достали из глаза женщины нематоду длиной 8,5 сантиметров. В лаборатории ее идентифицировали, как дирофилярия, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
Специалисты отмечают, что дирофиляриоз передается через укусы комаров. Заражение происходит в период с мая по октябрь. Во время укуса насекомого в организм человека попадают личинки паразита, которые растут медленно. Поэтому болезнь может проявиться в любой период года.
Чтобы не заболеть дирофиляриозом, необходимо использовать средства от комаров.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 11:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В августе у жительницы города Мерефа 1956 года рождения выявили дирофиляриоз. Женщина обратилась в медучреждение с жалобами на покраснение глаза, боль и подозрение на наличие инородного тела.".