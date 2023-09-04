Укусил комар: паразита длиной 8,5 см достали из глаза жительницы Харьковщины

В августе у жительницы города Мерефа 1956 года рождения выявили дирофиляриоз. Женщина обратилась в медучреждение с жалобами на покраснение глаза, боль и подозрение на наличие инородного тела.

В тот же день после обследования медики провели операцию и достали из глаза женщины нематоду длиной 8,5 сантиметров. В лаборатории ее идентифицировали, как дирофилярия, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Специалисты отмечают, что дирофиляриоз передается через укусы комаров. Заражение происходит в период с мая по октябрь. Во время укуса насекомого в организм человека попадают личинки паразита, которые растут медленно. Поэтому болезнь может проявиться в любой период года.

Чтобы не заболеть дирофиляриозом, необходимо использовать средства от комаров.