Третий случай: на Харьковщине из глаза женщины достали паразита длиной 10 см
В Лозовском районе в августе зарегистрировали случай дирофиляриоза. Жительница города Первомайский 1957 рождения обратилась в медучреждение с жалобами на покраснение и нагноение левого глаза, ощущение боли в левом участке головы и в глазу.
После дообследования женщине провели операцию и достали из ее глаза нематоду длиной 10 сантиметров, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
По данным специалистов, этот случай стал третьим за семь месяцев в регионе. За последние 10 лет зарегистрировали около 100 больных дирофиляриозом во всех районах, кроме Красноградского.
«Болели люди разных возрастов и профессий в течение всего периода года, однако чаще всего обращались за медицинской помощью в период с января по апрель и с августа по сентябрь, что зависело от периода укусов комаров», — добавили специалисты.
Читайте также: Укусил комар: паразита длиной 8,5 см достали из глаза жительницы Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «Третий случай: на Харьковщине из глаза женщины достали паразита длиной 10 см»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовском районе в августе зарегистрировали случай дирофиляриоза. Жительница города Первомайский 1957 рождения обратилась в медучреждение с жалобами на покраснение и нагноение левого глаза, ощущение боли в левом участке головы и в глазу.".