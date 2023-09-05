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Третий случай: на Харьковщине из глаза женщины достали паразита длиной 10 см

Общество 15:22   05.09.2023
Виктория Яковенко
Третий случай: на Харьковщине из глаза женщины достали паразита длиной 10 см

В Лозовском районе в августе зарегистрировали случай дирофиляриоза. Жительница города Первомайский 1957 рождения обратилась в медучреждение с жалобами на покраснение и нагноение левого глаза, ощущение боли в левом участке головы и в глазу.

После дообследования женщине провели операцию и достали из ее глаза нематоду длиной 10 сантиметров, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

По данным специалистов, этот случай стал третьим за семь месяцев в регионе. За последние 10 лет зарегистрировали около 100 больных дирофиляриозом во всех районах, кроме Красноградского.

«Болели люди разных возрастов и профессий в течение всего периода года, однако чаще всего обращались за медицинской помощью в период с января по апрель и с августа по сентябрь, что зависело от периода укусов комаров», — добавили специалисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовском районе в августе зарегистрировали случай дирофиляриоза. Жительница города Первомайский 1957 рождения обратилась в медучреждение с жалобами на покраснение и нагноение левого глаза, ощущение боли в левом участке головы и в глазу.".