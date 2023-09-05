Третий случай: на Харьковщине из глаза женщины достали паразита длиной 10 см

В Лозовском районе в августе зарегистрировали случай дирофиляриоза. Жительница города Первомайский 1957 рождения обратилась в медучреждение с жалобами на покраснение и нагноение левого глаза, ощущение боли в левом участке головы и в глазу.

После дообследования женщине провели операцию и достали из ее глаза нематоду длиной 10 сантиметров, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

По данным специалистов, этот случай стал третьим за семь месяцев в регионе. За последние 10 лет зарегистрировали около 100 больных дирофиляриозом во всех районах, кроме Красноградского.

«Болели люди разных возрастов и профессий в течение всего периода года, однако чаще всего обращались за медицинской помощью в период с января по апрель и с августа по сентябрь, что зависело от периода укусов комаров», — добавили специалисты.