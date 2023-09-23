Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города

В Харькове зарегистрировали смерть больного на листериоз.

«В этом году в Харьковской области зарегистрирован случай листериоза – у жителя Харькова, который, несмотря на длительное лечение, завершился смертью больного», сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

В Центре отметили, что Харьковщина расположена на границе лесостепной и степной зон, что способствует разнообразию биоценозов и формированию очагов многих инфекций (лептоспироза, туляремии, листериоза и т.п.).

Врачи рассказали, что для предотвращения заболевания необходимо регулярно уничтожать грызунов, защищать от них источники водоснабжения, продукты, овощи зимнего хранения перед употреблением тщательно мыть и подвергать термической обработке, не покупать на стихийных рынках мясо, молоко и другие продукты животноводства.

Справка. Листериоз — инфекционное заболевание, протекающее у человека с различными клиническими проявлениями (гнойный менингит, менингоэнцефалит, фолликулярная и катаральная ангины, кишечные расстройства, выкидыши). Возбудителем болезни является листерия, поражающая многие виды грызунов (серые крысы, домовые мыши), животных, птиц.