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Измеряют давление и сахар в крови. Харьковчан научат заботиться о сердце

Общество 17:38   27.09.2023
Оксана Якушко
Измеряют давление и сахар в крови. Харьковчан научат заботиться о сердце

Ко всемирному Дню сердца в Харькове состоится акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в ХОВА.

Мероприятие пройдет 29 и 30 сентября в двух локациях города.

29 сентября акция состоится на Привокзальной площади железнодорожного вокзала, 30 сентября – в Центральном парке культуры и отдыха на площадке у кинотеатра «Парк». Мероприятие проводит Центр контроля и профилактики болезней с участием центра физического здоровья и организации Общества Красного Креста.

«Выездные бригады будут информировать население о болезнях сердца и методах их профилактики, бесплатно будут консультировать по вопросам сбалансированного питания, физической активности, анкетировать вредные зависимости, проверят артериальное давление и уровень сахара в крови. Приглашаем присоединиться к акции всех желающих», – анонсировала мероприятие директор Государственного учреждения «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» Министерства здравоохранения Украины Любовь Махота.

По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если контролировать основные факторы риска этих заболеваний, отметил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов.

К таким факторам относятся: повышенное артериальное давление, повышенный уровень общего холестерина крови, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточный вес, избыточное потребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни и стрессы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 17:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко всемирному Дню сердца в Харькове состоится акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в ХОВА.".