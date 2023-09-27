Измеряют давление и сахар в крови. Харьковчан научат заботиться о сердце
Ко всемирному Дню сердца в Харькове состоится акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в ХОВА.
Мероприятие пройдет 29 и 30 сентября в двух локациях города.
29 сентября акция состоится на Привокзальной площади железнодорожного вокзала, 30 сентября – в Центральном парке культуры и отдыха на площадке у кинотеатра «Парк». Мероприятие проводит Центр контроля и профилактики болезней с участием центра физического здоровья и организации Общества Красного Креста.
«Выездные бригады будут информировать население о болезнях сердца и методах их профилактики, бесплатно будут консультировать по вопросам сбалансированного питания, физической активности, анкетировать вредные зависимости, проверят артериальное давление и уровень сахара в крови. Приглашаем присоединиться к акции всех желающих», – анонсировала мероприятие директор Государственного учреждения «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» Министерства здравоохранения Украины Любовь Махота.
По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если контролировать основные факторы риска этих заболеваний, отметил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов.
К таким факторам относятся: повышенное артериальное давление, повышенный уровень общего холестерина крови, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточный вес, избыточное потребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни и стрессы.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко всемирному Дню сердца в Харькове состоится акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в ХОВА.".