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У вокзала в Харькове реанимировали «сердечника» и призывали не курить (фото)

Общество 17:43   29.09.2023
Елена Нагорная
У вокзала в Харькове реанимировали «сердечника» и призывали не курить (фото) Фото: ХОЦКПБ

На Привокзальной площади в Харькове провели мероприятие, посвященное Всемирному дню сердца. Цель — профилактика и контроль таких сердечно-сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт и гипертония.

Прохожих консультировали и раздавали им листовки на тему здорового образа жизни. Призывали отказаться от курения и злоупотребления спиртным, сбалансировано питаться и больше двигаться, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

На мероприятии работала мобильная медицинская бригада. Все желающие имели возможность принять участие в тестировании на риски инсульта и никотиновой зависимости. Также можно было узнать свое артериальное давление и сдать ПЦР-тест на коронавирус.

В мероприятии приняли участие специалисты Харьковского областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех», которые показали комплексы физических упражнений.

Представители Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины провели мастер-класс по оказанию первой домедицинской помощи при сердечно-легочной реанимации.


Фото: ХОЦКПБ

Как сообщалось, 30 сентября аналогичное мероприятие ко Дню сердца будет проходить с 10:00 до 16:00 в Центральном парке Харькова на площадке у кинотеатра «Парк».

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 17:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Привокзальной площади в Харькове провели мероприятие, посвященное Всемирному дню сердца. Цель — профилактика и контроль таких сердечно-сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт и гипертония.".