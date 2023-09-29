Під Харковом завівся невідомий агресивний звір: влада звернулася до жителів

В селищі Пісочин ввечері організують патрулювання, бо на території мікрорайону «Надія» завівся агресивний звір.

«Вночі з 27 на 28 вересня на території мікрорайону «Надія» невідома тварина пошкодила майно мешканців. Характер пошкоджень каже про міць та агресивність тварини», – повідомили у Пісочинській селищній раді.

Місцева влада звернулася до жителів з проханням повідомляти про незвичайну поведінку та прояви агресії з боку тварин до селищної ради. Людям рекомендують утриматись від прогулянок у темний час доби у малолюдних місцях та закликають не залишати дітей без нагляду.

У вечірній час у мікрорайоні організують патрулювання.