Під Харковом завівся невідомий агресивний звір: влада звернулася до жителів
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В селищі Пісочин ввечері організують патрулювання, бо на території мікрорайону «Надія» завівся агресивний звір.
«Вночі з 27 на 28 вересня на території мікрорайону «Надія» невідома тварина пошкодила майно мешканців. Характер пошкоджень каже про міць та агресивність тварини», – повідомили у Пісочинській селищній раді.
Місцева влада звернулася до жителів з проханням повідомляти про незвичайну поведінку та прояви агресії з боку тварин до селищної ради. Людям рекомендують утриматись від прогулянок у темний час доби у малолюдних місцях та закликають не залишати дітей без нагляду.
У вечірній час у мікрорайоні організують патрулювання.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селищі Пісочин ввечері організують патрулювання, бо на території мікрорайону «Надія» завівся агресивний звір.".