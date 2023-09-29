Под Харьковом завелся неведомый агрессивный зверь: власти обратилась к жителям

В поселке Песочин вечером организуют патрулирование, потому что на территории микрорайона «Надежда» завелся агрессивный зверь.

«Ночью с 27 на 28 сентября на территории микрорайона Надежда неизвестное животное повредило имущество жителей. Характер повреждений говорит о мощи и агрессивности животного», – сообщили в Песочинском поселковом совете.

Местные власти обратились к жителям с просьбой сообщать о необычном поведении и проявлениях агрессии со стороны животных в поселковый совет. Людям рекомендуют воздержаться от прогулок в темное время суток в малолюдных местах и призывают не оставлять детей без присмотра.

Вечером в микрорайоне организуют патрулирование.