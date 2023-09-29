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Под Харьковом завелся неведомый агрессивный зверь: власти обратилась к жителям

Общество 15:29   29.09.2023
Виктория Яковенко
Под Харьковом завелся неведомый агрессивный зверь: власти обратилась к жителям Фото иллюстративное

В поселке Песочин вечером организуют патрулирование, потому что на территории микрорайона «Надежда» завелся агрессивный зверь.

«Ночью с 27 на 28 сентября на территории микрорайона Надежда неизвестное животное повредило имущество жителей. Характер повреждений говорит о мощи и агрессивности животного», – сообщили в Песочинском поселковом совете.

Местные власти обратились к жителям с просьбой сообщать о необычном поведении и проявлениях агрессии со стороны животных в поселковый совет. Людям рекомендуют воздержаться от прогулок в темное время суток в малолюдных местах и призывают не оставлять детей без присмотра.

Вечером в микрорайоне организуют патрулирование.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 15:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин вечером организуют патрулирование, потому что на территории микрорайона «Надежда» завелся агрессивный зверь.".