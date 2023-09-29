Под Харьковом завелся неведомый агрессивный зверь: власти обратилась к жителям
Фото иллюстративное
В поселке Песочин вечером организуют патрулирование, потому что на территории микрорайона «Надежда» завелся агрессивный зверь.
«Ночью с 27 на 28 сентября на территории микрорайона Надежда неизвестное животное повредило имущество жителей. Характер повреждений говорит о мощи и агрессивности животного», – сообщили в Песочинском поселковом совете.
Местные власти обратились к жителям с просьбой сообщать о необычном поведении и проявлениях агрессии со стороны животных в поселковый совет. Людям рекомендуют воздержаться от прогулок в темное время суток в малолюдных местах и призывают не оставлять детей без присмотра.
Вечером в микрорайоне организуют патрулирование.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин вечером организуют патрулирование, потому что на территории микрорайона «Надежда» завелся агрессивный зверь.".