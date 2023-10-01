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РФ оновлює і нарощує сили на Куп’янському напрямку – військові

Події 11:35   01.10.2023
Оксана Якушко
РФ оновлює і нарощує сили на Куп’янському напрямку – військові

РФ поповнює особовий склад підрозділів, які зазнали великих втрат, повідомила майор, начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига в етері телеканалу “Еспресо”.

“Окупанти нарощують сили на цьому напрямку, створюють нові армії та формують підрозділи. Не виключено, що вони поповнюють запаси технік”, – зазначила Замрига.

На сьогодні ситуація стабілізована, однак ворог не полишає своїх намірів наступати, каже майор.

“Куп’янський напрямок останні тижні та місяці привертає увагу всієї України. Ситуація періодично загострюється, потім значними силами вдається її стабілізувати. Ворог не полишає своїх намірів штурмувати, йти в наступ і далі продовжувати те, що йому не вдалося. Вони не відмовляться від того що вони хочуть зробити, але побачимо чи їм це вдасться”, – резюмувала Надія Замрига.

Росіяни проводять ротацію своїх військ на Куп’янському напрямку

Зокрема, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону заявив, що рф проводять ротацію своїх військ на Куп’янському напрямку через побоювання повторного наступу ЗСУ.

За його словами, ті десантні бригади російської армії, які прибували на південь з розрахунку на те, щоби зупинити просування ЗСУ, а по можливості перейти в контрнаступ, не виправдали себе.

“Будь-який наступ для росіян — це величезні людські втрати, бо їхня любов до наступу широким фронтом і густими рядами піхоти призводить до людських втрат. Тому вони змушені зараз проводити там певні ротаційні дії. Це вже вдруге. Частину військ кинули на південний напрямок, бо південь для них життєво важливий. Вони намагаються з усіх сил зупинити там просування ЗСУ до періоду, коли можуть початися дощі, розраховуючи на те, що це зупинити нашу армію в полях”, — сказав Тимочко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ поповнює особовий склад підрозділів, які зазнали великих втрат, повідомила майор, начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига в етері телеканалу “Еспресо”.".