Створити з Куп’янська другий Бахмут вони не зможуть – Коваленко

Вони не просто так ще з минулого літа почали формувати у своєму інформаційному просторі таке порівняння, що “Куп’янськ – це буде другий Бахмут”. Але створити з Куп’янська другий Бахмут вони не зможуть. Вони навіть маленьке село Синьківка за період свого “великого епічного наступу” не змогли захопити… Сам процес захоплення, взагалі просування по Лимано-Куп’янському напрямку з виходом на весь лівий берег Осколу – ні, такого ресурсу в них немає, щоб провести таку велику військову операцію.