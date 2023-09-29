Створити з Куп’янська другий Бахмут вони не зможуть – Коваленко
Вони не просто так ще з минулого літа почали формувати у своєму інформаційному просторі таке порівняння, що “Куп’янськ – це буде другий Бахмут”. Але створити з Куп’янська другий Бахмут вони не зможуть. Вони навіть маленьке село Синьківка за період свого “великого епічного наступу” не змогли захопити… Сам процес захоплення, взагалі просування по Лимано-Куп’янському напрямку з виходом на весь лівий берег Осколу – ні, такого ресурсу в них немає, щоб провести таку велику військову операцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 12:19;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вони не просто так ще з минулого літа почали формувати у своєму інформаційному просторі таке порівняння, що “Куп’янськ – це…".