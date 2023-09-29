Создать из Купянска второй Бахмут они не смогут — Коваленко

Они не просто так еще прошлым летом начали формировать в своем информационном пространстве такое сравнение, что «Купянск – это будет второй Бахмут». Но создать из Купянска второй Бахмут они не смогут. Они даже маленькое село Синьковка за период своего «большого эпического наступления» не смогли захватить. Сам процесс захвата, вообще продвижение по Лимано-Купянскому направлению с выходом на весь левый берег Оскола – нет, такого ресурса у них нет, чтобы провести столь крупную военную операцию.