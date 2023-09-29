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Создать из Купянска второй Бахмут они не смогут — Коваленко

Происшествия 12:19   29.09.2023
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Создать из Купянска второй Бахмут они не смогут — Коваленко

Они не просто так еще прошлым летом начали формировать в своем информационном пространстве такое сравнение, что «Купянск – это будет второй Бахмут». Но создать из Купянска второй Бахмут они не смогут. Они даже маленькое село Синьковка за период своего «большого эпического наступления» не смогли захватить. Сам процесс захвата, вообще продвижение по Лимано-Купянскому направлению с выходом на весь левый берег Оскола – нет, такого ресурса у них нет, чтобы провести столь крупную военную операцию.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Они не просто так еще прошлым летом начали формировать в своем информационном пространстве такое сравнение, что «Купянск – это будет…".