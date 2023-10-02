У Будах під Харковом – карантин через сказ: що чекає на власників тварин

У селищі Буди Харківського району сказ підтвердився у домашньої кішки. У зв’язку з цим із 29 вересня у населеному пункті запроваджений карантин. Також визначена загрозлива зона – це село Бідряги з прилеглими лісами та полями.

Зі скаргами на пригнічений стан однорічної кішки її власниця звернулася до ветклініки 26 вересня. Наступного дня тварина померла, фахівці дослідили її тіло та підтвердили діагноз “сказ”, повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія затвердила комплексний план заходів щодо ліквідації сказу. Він передбачає облік та імунізацію проти цієї інфекції собак, кішок та схильних до захворювання свійських тварин у селищі Буди та селі Бідряги.

Хворих і підозрілих на зараження на сказ тварин ухвалили умертвляти, а тіла спалювати.

Карантин повинні скасувати через 60 діб з дня останнього випадку сказу у селищі Буди, за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом та чинною інструкцією з профілактики та боротьби зі сказом тварин.