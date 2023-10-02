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В Будах под Харьковом — карантин из-за бешенства: что ждет владельцев животных

Происшествия 22:26   02.10.2023
Елена Нагорная
В Будах под Харьковом — карантин из-за бешенства: что ждет владельцев животных

В поселке Буды Харьковского района бешенство подтвердилось у домашней кошки. В связи с этим с 29 сентября в населенном пункте введен карантин. Также определена угрожающая зона — это село Бедряги с прилегающими лесами и полями.

С жалобами на угнетенное состояние годовалой кошки ее владелица обратилась в ветклинику 26 сентября. На следующий день животное умерло, специалисты исследовали его тело и подтвердили диагноз «бешенство», сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия утвердила комплексный план мероприятий по ликвидации бешенства. Он предусматривает учет и иммунизацию против этой инфекции собак, кошек и предрасположенных к заболеванию домашних животных в поселке Буды и селе Бедряги.

Больных и подозрительных на заражение бешенством животных постановили умерщвлять, а тела сжигать.

Карантин должны отменить через 60 суток со дня последнего случая бешенства в поселке Буды, при условии выполнения всех мероприятий, предусмотренных комплексным планом и действующей инструкцией по профилактике и борьбе с бешенством животных.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 22:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Буды Харьковского района бешенство подтвердилось у домашней кошки. В связи с этим с 29 сентября в населенном пункте введен карантин. Также определена угрожающая зона — это село Бедряги с прилегающими лесами и полями.".