В Будах под Харьковом — карантин из-за бешенства: что ждет владельцев животных

В поселке Буды Харьковского района бешенство подтвердилось у домашней кошки. В связи с этим с 29 сентября в населенном пункте введен карантин. Также определена угрожающая зона — это село Бедряги с прилегающими лесами и полями.

С жалобами на угнетенное состояние годовалой кошки ее владелица обратилась в ветклинику 26 сентября. На следующий день животное умерло, специалисты исследовали его тело и подтвердили диагноз «бешенство», сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия утвердила комплексный план мероприятий по ликвидации бешенства. Он предусматривает учет и иммунизацию против этой инфекции собак, кошек и предрасположенных к заболеванию домашних животных в поселке Буды и селе Бедряги.

Больных и подозрительных на заражение бешенством животных постановили умерщвлять, а тела сжигать.

Карантин должны отменить через 60 суток со дня последнего случая бешенства в поселке Буды, при условии выполнения всех мероприятий, предусмотренных комплексным планом и действующей инструкцией по профилактике и борьбе с бешенством животных.