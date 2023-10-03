FPV-дрон спалив ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили з FPV-дрона по російській вантажівці на Куп’янському напрямку.

«І хоч зв’язок із безпілотником було втрачено, він влучив точно в ціль», – пише Державна прикордонна служба України.