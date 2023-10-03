Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🟢

FPV-дрон спалив ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 11:20   03.10.2023
Вікторія Яковенко
FPV-дрон спалив ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили з FPV-дрона по російській вантажівці на Куп’янському напрямку.

«І хоч зв’язок із безпілотником було втрачено, він влучив точно в ціль», – пише Державна прикордонна служба України.

Читайте також: Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Річниця деокупації Борової: у селищі згадали, як це було (відео)
Річниця деокупації Борової: у селищі згадали, як це було (відео)
03.10.2023, 12:52
Ворог обстріляв Козачу Лопань: частина селища без світла
Ворог обстріляв Козачу Лопань: частина селища без світла
03.10.2023, 12:24
Як українські снайпери полюють на росіян попри тепловізори і дрони
Як українські снайпери полюють на росіян попри тепловізори і дрони
03.10.2023, 12:38
У Мерефі п’яний водій ВАЗ «влетів» в електроопору: загинув пасажир (фото)
У Мерефі п’яний водій ВАЗ «влетів» в електроопору: загинув пасажир (фото)
03.10.2023, 11:44
На Харківщині науковий центр віддав дитячий табір, але платитив зарплатню
На Харківщині науковий центр віддав дитячий табір, але платитив зарплатню
03.10.2023, 11:31
FPV-дрон спалив ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку (відео)
FPV-дрон спалив ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку (відео)
03.10.2023, 11:20

Новини за темою:

13:56
Україна вдарила ракетами Нептун по аеродрому Саки в Криму, пошкодила літаки
17:54
Російську техніку на $6.5 млн вразили бійці 92-ої бригади під Бахмутом (відео)
21:54
5 дронів і ноутбуки передали українським десантникам під Куп’янськ із Харкова
07:47
Вночі Бєлгородську область атакували невідомі безпілотники (відео)
17:50
Техніки рф майже на $1 млн знищила рота ударних БПЛА харківської 92-ої ОШБр

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «FPV-дрон спалив ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили з FPV-дрона по російській вантажівці на Куп’янському напрямку.".