FPV-дрон спалив ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили з FPV-дрона по російській вантажівці на Куп’янському напрямку.
«І хоч зв’язок із безпілотником було втрачено, він влучив точно в ціль», – пише Державна прикордонна служба України.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 11:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили з FPV-дрона по російській вантажівці на Куп’янському напрямку.".