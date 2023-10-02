Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🔴

Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху

Суспільство 13:33   02.10.2023
Вікторія Яковенко
Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху

На Куп’янському напрямку прикордонники знешкодили російський снаряд.

Державна прикордонна служба України опублікувала відео роботи бійців бригади «Сталевий кордон», на якому видно, як працюють сапери та момент детонації боєприпасу.

«Бійці «Сталевого кордону» знешкодили фугасний 152-мм ворожий снаряд», – повідомляє ДПСУ.

Читайте також: Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення
Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення
02.10.2023, 13:38
Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху
Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху
02.10.2023, 13:33
Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)
Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)
02.10.2023, 13:07
Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах
Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Синєгубов повідомив подробиці ракетної атаки по околиці Харкова
Синєгубов повідомив подробиці ракетної атаки по околиці Харкова
02.10.2023, 11:47
Під Харковом військові відбили територію у ворога, щоб полагодити водогін
Під Харковом військові відбили територію у ворога, щоб полагодити водогін
02.10.2023, 13:03

Новини за темою:

14:31
Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС
15:44
На Харківщині трактор наїхав на боєприпас: водій не травмувався – ДСНС
15:57
На Харківщині громадянин РФ зберігав вдома гранату
17:12
Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС
12:59
Підрив курсантів: начальник кафедри шантажем змусив розбирати боєприпас

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 13:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку прикордонники знешкодили російський снаряд.".