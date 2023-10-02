Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху
На Куп’янському напрямку прикордонники знешкодили російський снаряд.
Державна прикордонна служба України опублікувала відео роботи бійців бригади «Сталевий кордон», на якому видно, як працюють сапери та момент детонації боєприпасу.
«Бійці «Сталевого кордону» знешкодили фугасний 152-мм ворожий снаряд», – повідомляє ДПСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку прикордонники знешкодили російський снаряд.".