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Вражеский снаряд обезвредили на Купянском направлении: момент взрыва

Общество 13:33   02.10.2023
Виктория Яковенко
Вражеский снаряд обезвредили на Купянском направлении: момент взрыва

На Купянском направлении пограничники обезвредили российский снаряд.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео работы бойцов бригади «Сталевий кордон», где видно, как работают саперы и момент детонации боеприпаса.

«Бойцы «Сталевий кордон» обезвредили фугасный 152-мм вражеский снаряд», — сообщает ГПСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 13:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники обезвредили российский снаряд.".