Вражеский снаряд обезвредили на Купянском направлении: момент взрыва
На Купянском направлении пограничники обезвредили российский снаряд.
Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео работы бойцов бригади «Сталевий кордон», где видно, как работают саперы и момент детонации боеприпаса.
«Бойцы «Сталевий кордон» обезвредили фугасный 152-мм вражеский снаряд», — сообщает ГПСУ.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники обезвредили российский снаряд.".