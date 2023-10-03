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FPV-дрон сжег вражеский грузовик на Купянском направлении (видео)

Общество 11:20   03.10.2023
Виктория Яковенко
FPV-дрон сжег вражеский грузовик на Купянском направлении (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления ударили с FPV-дрона по российскому грузовику на Купянском направлении.

«И хотя связь с беспилотником была потеряна, он ударил точно в цель», — пишет Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также: Вражеский снаряд обезвредили на Купянском направлении: момент взрыва

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления ударили с FPV-дрона по российскому грузовику на Купянском направлении.".