FPV-дрон сжег вражеский грузовик на Купянском направлении (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления ударили с FPV-дрона по российскому грузовику на Купянском направлении.

«И хотя связь с беспилотником была потеряна, он ударил точно в цель», — пишет Государственная пограничная служба Украины.