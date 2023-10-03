ООН готує план: у 2024-му на Харківщині потребуватимуть допомоги 1,7 млн осіб

У 2024 році понад 1,7 мільйона осіб у Харківській області потребуватимуть допомоги, йдеться у дослідженні представників Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Серед цих категорій: ВПО, люди, які повертаються, та мешканці, які нікуди не виїжджали, передає пресслужба ХОВА.

«Уже розпочали розробку плану допомоги на наступний рік. Цей план створюється на основі оцінок від різних організацій та кластерів. Спільно з вами також хотіли проговорити першочергові потреби жителів громад, щоб переконатися, що ті оцінки є реальними», – зазначила голова координаційного відділу в Україні, OCHA Гемма Санмартін на зустрічі із заступницею начальника ХОВА Вітою Ковальською.

За словами Ковальської, на сьогодні у регіоні зареєстровано 520 тисяч ВПО. З них 15 тисяч перебувають у місцях компактного проживання, які необхідно доукомплектувати побутовою технікою.

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