ООН готовит план: в 2024-м на Харьковщине будет нужна помощь 1,7 млн человек
В 2024 году более 1,7 миллиона человек в Харьковской области будут нуждаться в помощи, говорится в исследовании представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Среди этих категорий: ВПЛ, люди, которые возвращаются, и жители, которые никуда не выезжали, передает пресс-служба ХОВА.
«Уже начали разработку плана помощи на следующий год. Этот план создается на основе оценок от различных организаций и кластеров. Совместно с вами также хотели проговорить первоочередные потребности жителей громад, чтобы убедиться, что те оценки являются реальными», — отметила глава координационного отдела в Украине, OCHA Гемма Санмартин на встрече с заместителем начальника ХОВА Витой Ковальской.
По словам Ковальской, на сегодня в регионе зарегистрировано 520 тысяч ВПЛ. Из них 15 тысяч находятся в местах компактного проживания, которые необходимо доукомплектовать бытовой техникой.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 22:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2024 году более 1,7 миллиона человек в Харьковской области будут нуждаться в помощи, говорится в исследовании представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.".