Дитину вбили росіяни ракетним ударом по Харкову – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло загиблої дитини.

“Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль – мертвою. Співчуття батькам і рідним”, – написав Терехов.

Раніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що до медиків за допомогою звернулося вже близько 20 осіб.

“Здебільшого люди мають осколкові поранення від розбитого скла або забиття, невеликі рани від того, що на них падали каміння, цегла або скло”, – пояснив він.

За даними Чубенка, завал, під яким знаходилася дитина, — у Слобідському районі. Ракетні удари припали по Київському та Слобожанському районам Харкова.