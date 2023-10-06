Дитину вбили росіяни ракетним ударом по Харкову – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло загиблої дитини.
“Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль – мертвою. Співчуття батькам і рідним”, – написав Терехов.
Раніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що до медиків за допомогою звернулося вже близько 20 осіб.
“Здебільшого люди мають осколкові поранення від розбитого скла або забиття, невеликі рани від того, що на них падали каміння, цегла або скло”, – пояснив він.
За даними Чубенка, завал, під яким знаходилася дитина, — у Слобідському районі. Ракетні удари припали по Київському та Слобожанському районам Харкова.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Дитину вбили росіяни ракетним ударом по Харкову – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло загиблої дитини".