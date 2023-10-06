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Ребенка убили россияне ракетным ударом по Харькову — Терехов

Происшествия 08:39   06.10.2023
Оксана Горун
Ребенка убили россияне ракетным ударом по Харькову — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами в Харькове после утреннего ракетного удара обнаружили тело погибшего ребенка.

«Ребенка под завалами жилого дома нашли. К сожалению – мертвым. Соболезнования родителям и родным», — написал Терехов.

Ранее спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что к медикам за помощью обратилось уже около 20 человек.

«В основном люди имеют осколочные ранения от разбитого стекла или ушибы, небольшие раны от того, что на них падали камни, кирпичи или стекло», — пояснил он.

По данным Чубенко, завал, под которым находился ребенок, — в Слободском районе. Ракетные удары пришлись по Киевскому и Слобожанскому районам Харькова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами в Харькове после утреннего ракетного удара обнаружили тело погибшего ребенка".