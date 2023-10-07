«За» Терехова голосували в Економічній комісії ООН: подробиці

Харківський міський голова Ігор Терехов – перший український мер, якого обрали членом комітету міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою Європейської економічної комісії ООН.

«Голосування відбулося напередодні в Женеві. Попри спротив представників РФ цьому обранню, кандидатуру мера Харкова підтримали 33 з 36 присутніх на засіданні представників країн-членів комісії з Європи та США», – повідомили в Харківській міськраді.

До складу комітету також увійшли посадовці зі Швейцарії, Італії, Франції, Греції та інших країн.

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