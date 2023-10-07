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«За» Терехова голосовали в Экономической комиссии ООН: подробности

Общество 16:04   07.10.2023
Виктория Яковенко
«За» Терехова голосовали в Экономической комиссии ООН: подробности Фото: Харьковский горсовет

Харьковский городской голова Игорь Терехов – первый украинский мэр, которого выбрали членом комитета городского развития, жилищного строительства и землеустройства Европейской экономической комиссии ООН.

«Голосование прошло накануне в Женеве. Несмотря на сопротивление представителей РФ этому избранию, кандидатуру мэра Харькова поддержали 33 из 36 присутствовавших на заседании представителей стран-членов комиссии по Европе и США», — сообщили в Харьковском горсовете.

В состав комитета также вошли чиновники из Швейцарии, Италии, Франции, Греции и других стран.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 16:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов – первый украинский мэр, которого выбрали членом комитета городского развития, жилищного строительства и землеустройства Европейской экономической комиссии ООН.".