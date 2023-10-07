«За» Терехова голосовали в Экономической комиссии ООН: подробности
Фото: Харьковский горсовет
Харьковский городской голова Игорь Терехов – первый украинский мэр, которого выбрали членом комитета городского развития, жилищного строительства и землеустройства Европейской экономической комиссии ООН.
«Голосование прошло накануне в Женеве. Несмотря на сопротивление представителей РФ этому избранию, кандидатуру мэра Харькова поддержали 33 из 36 присутствовавших на заседании представителей стран-членов комиссии по Европе и США», — сообщили в Харьковском горсовете.
В состав комитета также вошли чиновники из Швейцарии, Италии, Франции, Греции и других стран.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 16:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов – первый украинский мэр, которого выбрали членом комитета городского развития, жилищного строительства и землеустройства Европейской экономической комиссии ООН.".