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Генплан Харкова та нові трамваї обговорив Терехов із представником ООН

Світ 16:49   04.10.2023
Оксана Якушко
Генплан Харкова та нові трамваї обговорив Терехов із представником ООН

Мер Харкова Ігор Терехов поспілкувався з виконавчим секретарем Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН Тетяною Молчан, повідомили у міськраді.

У рамках зустрічі сторони обговорили виклики, які з’являться перед Харковом після війни. Тетяна Молчан наголосила на важливості створення для міста нової концепції Генерального плану. Надалі це допоможе знайти необхідне фінансування та оперативно розпочати відновлення.

Вона зазначила, що ЄЕК ООН продовжить активно допомагати та підтримувати роботу міста з Фондом Нормана Фостера з підготовки настільки важливого для Харкова документа в рамках реалізації проєкту «UN4Kharkiv», який фінансується німецьким урядом.

Ігор Терехов зазначив, що ворог продовжує цілеспрямовано знищувати українські екосистеми. Також негативно на довкілля впливають щоденні обстріли. За словами Тетяни Молчан, ЄЕК вже займається екологічною оцінкою наслідків війни в Україні, і результати цих експертиз також знадобляться у процесі відновлення.

Ігор Терехов наголосив на важливості розвитку в Харкові електротранспорту. У перші місяці війни армія рф знищила багато трамваїв і тролейбусів, і зараз місто змушене залучати кредитні кошти на закупівлю електробусів, зазначив Терехов.

«Також є потреба в сучасних трамваях. Ми продовжуємо будувати дві станції метрополітену, і нам потрібен сучасний рухомий склад», – наголосив Ігор Терехов.

У рамках зустрічі сторони обговорили необхідність будівництва муніципального житла та розробку державної політики щодо цілеспрямованого розвитку в українських містах окремих галузей економіки. Наприклад, Харків, за словами Ігоря Терехова, може спеціалізуватися на IT-технологіях, індустрії та виробництві енергетики.

Читайте також: «Ми створюємо ідеальне місто» — Терехов з трибуни у Швейцарії (відео)

 

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 16:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поспілкувався з виконавчим секретарем Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН Тетяною Молчан, повідомили у міськраді.".